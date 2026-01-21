Auriemma: "Si sblocca il mercato del Napoli, ora ADL ha a disposizione 200 milioni!"

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Auriemma: Si sblocca il mercato del Napoli, ora ADL ha a disposizione 200 milioni!

Calciomercato Napoli - Raffaele Auriemma, giornalista di TuttoSport, svela la cifra a disposizione del Napoli per questo ultimo scorcio di mercato tramite il suo sito Gonfialarete: 

"Quando sembrava che il mercato del Napoli fosse bloccato e che Antonio Conte non potesse ricevere i rinforzi richiesti, ecco la mossa a sorpresa che permette a De Laurentiis di bypassare la norma relativa al costo del lavoro allargato.

Fatta la legge, trovato l’inganno

Nel corso di un’assemblea straordinaria della Lega, è stata approvata una proposta avanzata del presidente del Napoli e da quello della Lazio, per permettere alle società non in regola con il coefficiente previsto dal Governo, di utilizzare le riserve di bilancio per coprire le perdite relative al costo del lavoro allargato. Così facendo, il Napoli potrà disporre dei quasi 200 milioni in riserva per fare mercato in questi ultimi giorni della sessione invernale. La variazione alla regola sarà votata oggi in consiglio di Lega, di cui già si conoscono gli schieramenti. Contrari a questa novità sono le società in lotta con il Napoli per lo scudetto e la zona Champions: il Milan voterà no, mentre Inter, Juventus e Roma si asterranno. Se oggi sarà votata questa variazione, sarebbe l’ennesimo colpo di scena del presidente De Laurentiis per il bene del Napoli".

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