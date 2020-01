Auriemma: "Sarà Lobotka il primo regalo del 2020. Scambio De Sciglio-Hysaj, esistono possibilità" [VIDEO]

Calciomercato Napoli - Sarà Stanislav Lobotka il primo acquisto del 2020, lo assicura anche il collega Raffaele Auriemma. Il collega inoltre rilancia anche un possibile scambio con la Juventus tra Mattia De Sciclio ed Elseid Hysaj:

"Si cerca un esterno capace di giocare su entrambe le corsie. Gattuso conosce bene De Sciglio perché hanno giocato anche insieme, soltanto un anno, quando Gattuso era il mediano del Milan. Quindi per questa ragione il tecnico potrebbe essere propenso a scambiare un giocatore anche competitivo come Hysaj, ma in questo momento non in grado di esprimersi al meglio nel Napoli. Quindi si profila l'idea dello scambio, altrimenti il nome che piace a Gattuso è Riccardo Rodriguez".