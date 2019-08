Auriemma rivela: "No del Napoli, respinto l'assalto dell'Atletico per Allan: offerti 55 milioni!"

Calciomercato Napoli- L'edizione odierna di Tuttosport ritaglia ampio spazio al calciomercato, soffermandosi sulle trattative che riguardano il Napoli, in particolare sull'offerta rifiutata per Allan. Dal quotidiano di legge nell'articolo a firma di Raffaele Auriemma:

L’elemento della continuità e quello su cui De Laurentiis ha costruito negli ultimi anni una squadra in grado di competere per lo scudetto. Anche quest’anno, dei big non partirà nessuno. Una squadra da tricolore si costruisce anche così.

Difendere il muro eretto per Koulibaly non è però stato l’unico sacrificio di De Laurentiis: il Napoli, infatti, ha resistito anche a un’offerta molto importante per Allan. Non dal Psg, che in realtà non è mai tornato a farsi sentire da gennaio in poi, bensì dall’Atletico Madrid: 55 milioni di euro. E da Castelvolturno hanno detto “no”.