Attento Napoli, Fonseca detta il mercato della Roma: Veretout a centrocampo, piace per due motivi su tutti

Ultimissime calcio Napoli - Si aggiunge un'altra pretendente a Jordan Veretout. Non solo il Milan, in Italia è da registrare il forte interessamento della Roma. Secondo il Corriere della Sera edizione Roma il ruolo che il tecnico portoghese ritiene completamente scoperto nella Roma è quello di regista. Nel sistema di gioco dell’allenatore portoghese - un 4-2-3-1 finalizzato al possesso palla - uno dei due centrali di centrocampo ha il compito di «abbassarsi» tra i due centrali difensivi per avviare l’azione offensiva.

Calciomercato Roma, le due richieste di Fonseca

Due sono i calciatori ai quali Fonseca ha dato il suo placet, anche se non sarà semplice portarli a Trigoria: Fred e Veretout. Il primo è un vecchio pallino del tecnico.

La presenza di Fonseca sulla panchina giallorossa può essere la chiave per arrivare a un calciatore altrimenti fuori budget. Diverso è il discorso per Jordan Veretout, francese della Fiorentina, anche lui ventiseienne. Ha il vantaggio di conoscere già bene la serie A (69 presenze e 13 gol) ma deve essere sicuramente acquistato. La Fiorentina lo ha pagato 7 milioni dall’Aston Villa due stagioni fa e Transfermarkt lo valuta 20. Per convincere il nuovo presidente Commisso a cederlo ne servono un po’ di più: diciamo 25. Veretout, però, ha l’età giusta per essere un acquisto di prospettiva. Era partito come incursore di centrocampo, poi Pioli lo ha impostato come regista nel 4-3-3. Compensa qualche distrazione nell’impostazione con un grande dinamismo e con una predisposizione naturale al tackle. È adatto a una Roma da battaglia.