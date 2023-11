Calciomercato - Diego Simeone sarà ancora l’allenatore dell’Atlético Madrid. Come infatti annuncia Marca, il tecnico argentino, papà del Cholito, ha trovato l’intesa della società per un prolungamento fino al 30 giugno 2027 con l’ufficialità attesa per i prossimi giorni. Continua quindi lo storico matrimonio iniziato nel lontano 2011.