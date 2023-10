Calciomercato - Luca Percassi, Ad dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita contro la Juventus spiegando i motivi della mancata cessione in estate di Teun Koopmeiners trattato anche dal Napoli: “Abbiamo tenuto fede alla parola del presidente, lo aveva detto che non sarebbe stato ceduto in quando avremmo costruito la squadra attorno a lui. Incarna lo spirito Atalanta e ha ottime qualità che speriamo continui a dimostrare”.