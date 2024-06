Asta per Buongiorno! Il Mattino: il Napoli offre 35 milioni più bonus

Calciomercato Napoli, aggiornamenti sulle trattative per Alessandro Buongiorno! Il difensore del Torino è tra i principali obiettivi del Napoli per rinforzare il reparto difensivo ma il club partenopeo deve fare i conti con una concorrenza serrata, che rischia di tramutarsi in una vera e propria asta.

Napoli su Buongiorno

Come fa notare l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, è stato Antonio Conte a richiedere un difensore il cui identikit corrisponde alla figura di Buongiorno. Il problema però è il prezzo; a tal proposito, scrive Il Mattino:

Cairo si sfrega le mani: chiede(va) una cifra che si aggira sui 45 milioni di euro per il suo cartellino con il prezzo che potrebbe ancora levitare. Il Napoli si è spinto ad aprire il portafogli fino a 35 milioni di euro (più bonus) o eventuali contropartite tecniche. Ma l’interesse di altri top club - italiani e stranieri (con la Premier in prima linea) - rischia nella migliore delle ipotesi di fare andare l’operazione per le lunghe.

Nel Napoli di Antonio Conte, Buongiorno potrebbe giocare sia come centrale nella difesa a 4, sia come braccetto mancino nella difesa a 3.