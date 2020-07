Asse Napoli-Lille, CorSport: offerta da 50mln più Ounas, a De Laurentiis non interessa solo Osimhen

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen non ha fretta, il suo blitz a Napoli è stato più che sufficiente per restare incantato, ma adesso non è una semplice questione di panorami mozzafiato e di profumi inebrianti. Ne parla il Corriere dello Sport:

"Insieme ad Osimhen, a De Laurentiis interessa anche Gabriel Magalhães, difensore centrale brasiliano che dovrebbe (e potrebbe) rappresentare l’erede di Koulibaly. E’ un affare complicato, dispendioso: il Napoli si è spinto mettendo (virtualmente) sul tavolo 50 milioni e aggiungendoci anche la disponibilità di Ounas, che ritiene il campionato francese come il proprio habitat naturale. Il Napoli spera di poter combinare il colpo Osimhen con quello di Gabriel"