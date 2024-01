Asse Napoli-Eintracht, dopo Lindstrom spunta Hugo Emanuel Larsson? Il 19enne svedese ha sedotto gli azzurri

Calciomercato Napoli - Ci sono diversi centrocampisti nel mirino del Napoli, lo scrive il Corriere dello Sport. Tra cui Hugo Emanuel Larsson, nome nuovo.

Napoli, spunta Hugo Emanuel Larsson

Nell’orizzonte di mercato rimane Kouadio Koné del Borussia Mönchengladbach, così come Florian Neuhaus.

“Ma sempre in Bundesliga, all’Eintracht, c’è uno svedese che pare abbia sedotto: Hugo Emanuel Larsson è un bimbetto (19 anni, 20 a giugno) che ha un suo mercato (25 milioni, forse qualcosina in più) e caratteristiche che vengono considerate idonee. Il Napoli ha già fatto la spesa a Francoforte, con Lindstrom, però osserva”

Chi è Hugo Emanuel Larsson

Hugo Emanuel Larsson (Svarte, 27 giugno 2004) è cresciuto nel settore giovanile del Malmö FF, esordisce in prima squadra il 20 febbraio 2022, disputando l'incontro di Svenska Cupen vinto per 5-1 contro il GAIS, mentre l'esordio in Allsvenskan avviene l'11 aprile successivo, nel pareggio per 1-1 contro l'Elfsborg.

Nel corso dell'Allsvenskan 2022 comincia a mettersi in mostra con 27 presenze di cui 10 da titolare, trovando anche il primo gol ufficiale il 6 novembre contro il Degerfors all'ultima giornata. Tra il luglio e il novembre 2022 gioca anche nelle coppe europee, con il cammino del Malmö che parte dai preliminari della UEFA Champions League 2022-2023 e arriva alla fase a gironi della UEFA Europa League 2022-2023.

Durante l'Allsvenskan 2023 Larsson trova ancora maggiore spazio visto che, fino a quando non viene ceduto, gioca titolare 12 partite di campionato sulle 12 in calendario, nelle quali totalizza 2 gol e un assist.

Nel frattempo, il 29 maggio 2023 viene ufficializzato che, a partire dal successivo 1º luglio, Larsson sarebbe diventato un giocatore dell'Eintracht Francoforte. I due club non rendono note le cifre, tuttavia il Malmö specifica che si tratta di una somma record per il campionato svedese. Il quotidiano svedese Aftonbladet parla di una vendita da 132 milioni di corone (circa 11,5 milioni di euro), mentre altri media tedeschi quantificano la somma sui 7,5 o 8 milioni di euro.