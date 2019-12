Asse di mercato Napoli-Verona, Gazzetta: Giuntoli ha offerto 15mln per Rrahmani e ha già un accordo per un altro affare

Un possibile asse di mercato tra il Napoli ed il Verona già a gennaio, o perlomeno a giugno? Non è da escludere totalmente la possibilità, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Sembrava che nulla potesse ostacolare il trasferimento di Amrabat, invece il marocchino vuole rimandare la conclusione a giugno, cosa che invece il Napoli avrebbe voluto concludere già a gennaio e poi a fine stagione il giocatore si sarebbe trasferito in azzurro. Giuntoli ha già trovato l’intesa, 15 milioni, ma nelle ultime ore nella questione si è inserita pure l’Inter che è fortemente interessata al giovane centrocampista. Gli stessi 15 milioni Giuntoli li ha offerti per Rrahmani, difensore e nazionale kosovaro. Le due operazioni non sono legate tra loro"