Assalto Napoli per Kim Min-Jae, CorSport: il Rennes ha già l'accordo, ma la Champions fa vacillare il coreano!

Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, resiste anche il Napoli nella corsa a Kim Min-jae, centrale difensivo sudcoreano del Fenerbahce individuato come possibile erede di Kalidou Koulibaly.

Assalto Napoli per Kim

Come racconta il quotidiano, il Rennes ha già l'accordo con il giocatore e con il Fenerbahce sulla base della clausola rescissoria da 20 milioni ma l'irruzione del club azzurro ha seminato qualche ovvia perplessità: la prospettiva-Champions è pur sempre affascinante anche se Kim, in Francia, ritroverebbe il suo mentore Genesio. Il Napoli ci sarà fino a quando non avrà firmato con il Rennes.

