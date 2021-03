AS - Real Madrid, Atletico e Barcellona tornano su Fabian! Rinnovo col Napoli in standby, la possibile cessione dipenderà da due fattori

Calciomercato Napoli - Il centrocampista spagnolo del Napoli Fabian sta tornando ai livelli qualitativi che gli hanno permesso di farsi apprezzare dalle squadre di mezza Europa, come raccontano gli spagnoli di AS.

Prima della pandemia, il Real Madrid era la squadra più interessata e, senza la crisi del coronavirus, la scorsa estate sarebbe arrivata senza dubbio un'offerta ad Aurelio De Laurentiis. Il presidente ha ricevuto a settembre le proposte di Atlético e PSG, ma anche il Barcellona, pur senza muoversi ufficialmente, si è mostrato interessato al giocatore. I tre grandi club di Spagna continuano ad averlo in lista, soprattutto in vista dell’Europeo.

Il suo contratto scade nel 2023, non ha clausole e al momento la trattativa per il rinnovo è in stallo. A settembre De Laurentiis ha chiesto più di 60 milioni di euro, la crisi ha abbassato il prezzo, ma tutto dipenderà da due fattori. Il primo è il suo ruolo all’Europeo, che potrebbe ovviamente aumentare il suo valore di mercato. La seconda è la qualificazione alla prossima Champions da parte del Napoli: se arriverà, De Laurentiis non avrà bisogno di vendere e non farà grossi sconti sul cartellino.