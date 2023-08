Conferme sull'offerta da 30 mln anticipata da Fabrizio Romano, come riporta Mirko calemme, giornalista di AS: il Napoli spinge forte per Gabri Veiga e oggi va registrato il gradimento del calciatore al trasferimento in azzurro.

Gabri Veiga

Veiga apre al Napoli

Il Celta chiede i 40 della clausola, ma la trattativa prosegue e c'è volontà di avvicinarsi.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli