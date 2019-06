AS, Maroto a CN24: "Per James Rodriguez il Real vuole cash, niente contropartite o prestiti. Per Fabian nessuna trattativa"

Joaquin Maroto, giornalista AS, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live. Ecco quanto dichiarato:

“James Rodriguez-Napoli, il Real Madrid deve guadagnare qualcosa dall’operazione. Perché comunque è vincolato dal Fair Play Finanziario, ecco perchè l’opzione del prestito non è fattibile.

Il Real Madrid su Fabian Ruiz? No, non ci risulta assolutamente. E’ un gran giocatore, ma poi il real Madrid in quella posizione è ben coperto.

Llorente in uscita? De Laurentiis e Florentino Perez hanno un ottimo rapporto, tutto è possibile. Ma il problema è che il Real Madrid non vuole né contropartite tecniche né può chiudere operazioni in prestito secco.

Per quanto riguarda la SuperLega il Real Madrid non vuole cambiare la formula della Champions League. Anche se ci sono alcuni fattori, come quello di giocare nel fine settimana di pomeriggio, che possono favorire la vendita di diritti in Asia e in generale nei mercati esteri”.