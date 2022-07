AS - Kepa-Napoli: ottimismo sulla chiusura dell'affare. Avanti la trattativa con il Chelsea, le ultime

Calciomercato Napoli - C'è ottimismo per Kepa al Napoli. A rivelarlo è l'edizione online del quotidiano spagnolo AS. Il portiere ha chiesto al Chelsea di essere ceduto per trovare nuovamente continuità di rendimento dopo un periodo molto negativo.

Kepa-NapolI: le ultime

Secondo AS c'è ottimismo nel Napoli per quanto riguarda la chiusura di Kepa. Il Chelsea sarebbe disposto a pagare gli 8 milioni netti d'ingaggio dell'estremo difensore dei Blues. L'ottimo rapporto tra Chelsea e Napoli dopo la chiusura della trattativa Kalidou Koulibaly può essere un'arma importante che De Laurentiis può far valere.