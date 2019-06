AS - Joao Felix ad un passo dal Manchester City, Guardiola pagherà la clausola di 120 milioni! Era stato accostato al Napoli

Ultimissime calcio Napoli - Joao Felix potrebbe presto diventare un nuovo giocatore del Manchester City. Il talento del Benfica era stato accostato al Napoli nei giorni scorsi. Ad annunciare la notizia è 'AS' che, riportando le voci provenienti dal Portogallo. I campioni d'Inghilterra del Manchestr City avrebbero infatti presentato un'offerta da 120 milioni per il giocatore, ovvero quanto necessario per pagare la clausola rescissoria inserita dal Benfica nell'ultimo contratto. Un'offerta che supera quindi quella di 80 milioni inoltrata al Benfica dal Real Madrid nei giorni scorsi, battuta anche la concorrenza Manchester United, Juventus, Barcellona e Atletico Madrid.