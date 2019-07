As - James fuori dal progetto tecnico di Zidane nonostante la conferma di Florentino! Non sarà utilizzato neanche come alternativa [GRAFICO]

Calciomercato - James Rodriguez non rientra più nei piani del Real Madrid, ora è sempre più chiaro. Come riportato dal quotidiano AS, Zidane ha in mente il suo 11 titolare con tanto di alternative. Sul noto quotidiano spagnolo vicino alla vicende del Real Madrid, infatti, non compare James nemmeno tra le possibili alternative. Il calciatore colombiano continua ad essere fuori dal progetto tecnico di Zidane, nonostante la posizione di Florentino Perez che negli ultimi giorni ha confermato la permanenza di Rodriguez al Real Madrid. James continua ad essere conteso tra Napoli e Atletico Madrid.