As - Il Napoli ha sondato il terreno col Real per Llorente, Ceballos e Theo: i dettagli

Ultimissime calciomercato Napoli - Secondo quanto riferito dal portale spagnolo di As, il Real Madrid deve gestire il mercato in sucita e prendere in considerazione alcune cessioni. Il Napoli è una delle società interessate ad acquistare in casa dei blancos: infatti il club di De Laurentiis ha sondato il terreno per tre calciatori, ovvero Marcos Llorente, Ceballos e Theo Hernandez.

Calciomercato Napoli su tre giocatori del Real

Tre pedine su cui spetta l'ultima parola del tecnico Zidane, se considerarli esuberi, cedibili o meno. Una operazione molto simile a quella che fu portata a termine nel 2013, quando furono acquistati Higuain, Albiol e Callejon.

Nei colloqui tra i due club, De Laurentiis ha voluto sapere quali fossero le condizioni per la cessione per questi tre calciatori e non solo: si sarebbe anche informato sulle pretese economiche e gli ingaggi dei singoli calciatori in questione.

Su di loro c'è anche una discreta concorrenza: per Llorente ci sono le sirene delle Premier, vedi Arsenal, e per Theo ci sono offerte dalla Bundesliga. Dall'altra parte il Real Madrid avrebbe messo sul tavolo anche il nome del difensore Nacho.

Ma gli incroci di mercato tra Napoli e Real non sono iniziati di certo adesso, perchè tempo fa proprio su volere di Zidane, il Real ha provato a strappare una opzione su Koulibaly nel caso in cui non riuscisse a convincere Varane a restare. De Laurentiis disse a chiare lettere che Koulibaly non era cedibile.

.