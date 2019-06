AS - Hysaj non è la prima scelta dell'Atletico, Colchoneros pronti a chiudere per Semedo! Il Napoli ha rifiutato 15 mln per l'albanese ed aspetta la Juventus

Come riportano i colleghi di AS, quotidiano spagnolo, l'Atletico Madrid sarebbe sempre alla ricerca di un laterale destro di difesa e sul taccuino di Andrea Berta, diesse dei Colchoneros, c'è anche Elseid Hysaj, esterno del Napoli. Il patron azzurro, De Laurentiis, vuol vendere il difensore albanese vista anche l'ufficialità di Di Lorenzo, ex Empoli. L'Atletico Madrid avrebbe offerto 15 milioni per il cartellino di Hysaj, ma il Napoli ne chiede più di 20 ed aspetta la proposta della Juve, squadra dove probabilmente andrà uno dei suoi estimatori, Maurizio Sarri, che lo ebbe alle sue dipendenze ai tempi di Napoli. Però Hysaj non rappresenta la priorità del club di Madrid per la fascia. Il nome più seguito è quello di Nelson Semedo, portoghese del Barcellona. L'affare andrà in porto non appena Griezmann firmerà per la squadra blaugrana. L'accordo è già a buon punto per il passaggio di Semedo all'Atletico.