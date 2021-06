Calciomercato Napoli - Le ultime notizie di calciomercato sul Napoli e le possibili cessioni come nel caso di Fabian Ruiz. Come svelato dal noto quotidiano spagnolo As, sulle tracce di Fabian Ruiz del Napolici sono Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid, ma nessuna di loro sferrerà un assalto vero e proprio per il calciatore che è valutato circa 50-60 milioni dal Napoli. I club spagnoli non possono permettersi un'operazione simile e non sarà imbastita alcuna trattativa per l'ex Betis.