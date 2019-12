AS - Fabian chiese informazioni all'amico Dani Ceballos sul Real Madrid: il retroscena

Calciomercato Napoli - L'interesse di Florentino Perez per Fabian Ruiz, ormai non è più un segreto, il presidente del Real Madrid è rimasto entusiasta dalle prestazioni del centrocampista del Napoli soprattutto in Nazionale. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano AS, Florentino vorrebbe, nella prossima campagna acquisti, puntare sui giovani talenti spagnoli. Nella lista c'è Fabian insieme a Dani Ceballos, di proprietà del Real Madrid ma in prestito all'Arsenal. I due sono molto amici, hanno giocato insieme nel Betis Siviglia e con l'Under 21 spagnola. Il centrocampista del Napoli chiese a Ceballos alcune informazioni sulla città e sul club di Madrid; inoltre si sentono continuamente tramite Whatsapp.