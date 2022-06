Calciomercato Napoli - Gerard Deulofeu-Napoli, si tratta e si cerca l'accordo. Dopo una grande stagione all'Udinese, in cui ha segnato 13 gol in Serie A, il Napoli ha fatto di lui una priorità, come annunciato da AS.

Gerard Deulofeu

Deulofeu Napoli l'accordo sarà chiuso

La squadra napoletana non chiuderà l'accordo finché non vedrà partire uno dei suoi attaccanti (Mertens o Politano). L'Udinese chiede 20 milioni e il Napoli ne offre 12. Ci sarà un accordo, ma prima ci devono essere partenze.