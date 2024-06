Calciomercato Napoli, è fatta per Rafa Marin! Arrivano conferme anche dalla Spagna, dove il giornalista Mirko Calemme, corrispondente in Italia del quotidiano spagnolo AS, scrive su Twitter:

Rafa Marin a un passo, confermato l'ok del Napoli alla recompra.

Dunque il Real Madrid conserverà su Rafa Marin un diritto alla recompra: significa che - così come stabilito sul contratto - il Real Madrid potrà riacquistare Rafa Marin nei prossimi anni pagando al Napoli una cifra pattuita.