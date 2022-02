As - Callejon lascia la Fiorentina: 4 club pronti ad ingaggiarlo da svincolato

Ultime di mercato per la Fiorentina che è pronta a dire addio a Callejon che si svincola dal club viola, ci sono 4 club interessati ad ingaggiarlo.

Callejon lascia la Fiorentina

La Fiorentina ha deciso che non prolungherà il contratto di Jose Callejon, in scadenza il 30 giugno, nonostante avesse un'opzione in più per un anno. L'esterno spagnolo è già alla ricerca di una nuova squadra e l'intenzione è di tornare in Spagna per trascorrere gli ultimi anni della sua carriera sportiva, a Firenze le porte sono state completamente chiuse dopo gli ultimi acquisti del club.

Secondo il quotidiano spagnolo As, Callejon si è messo sul mercato e lo sta facendo per diventare una grande opportunità poiché potrebbe raggiungere gratuitamente il suo prossimo club. Il calciatore ex Napoli resta obiettivo di Real Sociedad, Valencia, Villarreal e Siviglia.

