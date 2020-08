As, Calemme: "Reguilon fuori dal progetto del Real Madrid, cessione ma non in prestito. Lui vuole la Champions, il Siviglia può tenerlo"

Calciomercato Napoli - Mirko Calemme di AS è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Real Madrid reputa fuori dal progetto Reguilon, non sarà lasciato partire in prestito ma ci sarà la cessione. Lui vuole giocare la Champions League, Monchi poroverà a confermarlo al Siviglia. Sondaggi anche dalla Premier per lui. Il Napoli è indietro, solo con un'offerta migliore di tutte per il calciatore potrà convincerlo".