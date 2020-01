Ultimissime calcio Napoli - Secondo i colleghi spagnoli di AS, l'Atletico Madrid avrebbe chiesto in formazioni su Arek Milik per rinforzare il reparto offensivo. I colchoneros sono da tempo alla ricerca di un centravanti per sostituire Diego Costa alle prese con un lungo stop e si sarebbero fiondati sul polacco dalla media realizzativa altissima in maglia azzurra.

Tra i vari profili sondati ci sarebbe anche quello di Edinson Cavani, che non trova spazio nel PSG.