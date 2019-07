Calciomercato Napoli - Il direttore sportivo dello Zenit, Javier Ribalta, è a Barcellona per chiudere il colpo Malcom.

Il dirigente russo incontrerà Albiol e Planes per discutere sul prezzo del trasferimento. L asoicetà blaugrana chiede 41 milioni di euro, lo Zenit non è disposto ad offrire una cifra simile ma pare che la trattativa sia avviata e possa trovarsi un accordo. Lo riporta l'edizione odierna del quotidiano spagnolo AS.