UFFICIALE - Accostato al Napoli, Arda Guler è un nuovo giocatore del Real Madrid

Notizie calcio. Il baby talento Arda Guler è stato seguito per diverso tempo anche dal Napoli, ma il futuro del classe 2005 sarà al Real Madrid.

Lo stesso Real Madrid ha annunciato l'acquisto di Arda Guler con un comunicato ufficiale:

Real Madrid C. F. e Fenerbahçe SK hanno concordato il trasferimento del giocatore Arda Güler, che sarà legato al nostro club per le prossime sei stagioni.



Domani, venerdì 7 luglio, alle 12:00 nel Real Madrid City, avrà luogo la presentazione di Arda Güler come nuovo giocatore del Real Madrid.