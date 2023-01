Apocalisse Juve, Libero: rischio serie B concreto con radiazione dei dirigenti

La situazione della Juventus rischia di peggiorare per quanto riguarda la cosiddetta manovra stipendi. Secondo il quotidiano Libero, i bianconeri rischierebbero non solo la retrocessione in serie B ma anche la radiazione di tutti i dirigenti:

"Ai primi di marzo si saprà qualcosa in più e sulla «carta segreta di Ronaldo» e sulle altre lettere controfirmate da giocatori e società, potrà accadere l’impensabile. Molto dipenderà, infatti, se i giudici prenderanno in esame solo le vicende specifiche o le collocheranno, invece, in un quadro più ampio, quello che ha portato, sulle plusvalenze, alla determinazione di una penalità di 15 punti in classifica nel campionato in corso. Se questa seconda ipotesi dovesse prevalere, allora la possibilità che la Vecchia Signora finisca per la seconda volta nella sua storia, nel campionato cadetto, diventerebbe una certezza".