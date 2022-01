Sarà riscattato dal Napoli André Frank Zambo Anguissa per 15 milioni di euro? E di Axel Tuanzebe, arrivato in prestito dal Manchester United, che ne sarà? Se lo chiede l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Napoli

"Domande che ancora non hanno una risposta e bisognerà vedere quali saranno i programmi del presidente Aurelio De Laurentiis che sta mettendo in pratica il punto principale, la riduzione degli ingaggi, ma che dovrà mantenere competitiva la rosa, e questo non è semplice"