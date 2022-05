Anguissa-Napoli, ecco la durata del contratto del centrocampista camerunese | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli- Salgono a tre gli acquisti in casa Napoli per la prossima stagione: Khvicha Kvaratskhelia, Mathias Olivera (per il quale si attende solo l'annuncio dopo le visite mediche) e il già noto Frank Anguissa.

Mercato Napoli, Anguissa firma un quadriennale

Come annunciato infatti poco fa dal presidente Aurelio De Laurentiis, il centrocampista africano è stato riscattato ufficialmente dal Fulham e diventa a tutti gli effetti un giocatore del Napoli dopo una stagione molto positiva.

Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, il giocatore ha firmato un contratto fino al 2026. A favore del club per la permanenza del 26enne c'è stato come noto il famoso Decreto Crescita che permette al club di ammortizzare le spese dell'ingaggio.