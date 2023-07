Anche Lukaku tentato dall'Arabia Saudita: squadra e cifre dell'affare

Calciomercato - Anche Romeu Lukaku tentato dalle sirene del campionato arabo: lo conferma il Corriere della Sera oggi in edicola.

Sebbene il giocatore abbia dato priorità alla Juventus dopo l’addio all’Inter, al contempo l’attaccante non esclude la pista del Medio Oriente a certe condizioni. E’ in particolare l’Al-Hilal di Kalidou Koulibaly e corteggiare il centravanti, alzando l’offerta a 50 milioni per il Chelsea. Se gli offrissero 100 milioni in 3 anni - fa sapere il giocatore come riporta il CorSera - ci penserebbe eccome.