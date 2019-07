UFFICIALE - Raul Albiol è del Villareal! Comunicato club spagnolo: "Contratto 3 anni, stabilita la presentazione"

Comunicato ufficiale del Villarreal che annuncia il trasferimento di Raul Albiol in Spagna dal Napoli.

Il Villarreal CF e l'SCC Napoli hanno raggiunto un accordo di trasferimento per la centrale di Valencia

Il Villarreal CF e l'SCC Napoli hanno raggiunto un accordo di trasferimento per Raul Albiol, che giocherà nel Sottomarino Giallo per le prossime tre stagioni. Centro Valencia, 33, che sarà presentata ufficialmente nei prossimi giorni, e sosterrà questo fine settimana i test per il precampionato (5, 6, e 7 luglio) e nella giornata di lunedi inizierà l'allenamento con il resto della squadra.