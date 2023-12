È Radu Dragusin il protagonista del Genoa, sia in campo che sul mercato. Decisivo nel pareggio contro l'Inter, il difensore rumeno piace a Napoli e Milan, ma soprattutto al Tottenham.

Gli Spurs sono alla ricerca di un difensore e sono pronti a fare un'offerta al Genoa che chiede 30 milioni di euro per privarsi dell'ex Juventus. I rossoblù non vorrebbero vendere i big a gennaio, ma in caso di offerta del Tottenham pari alla richiesta sarà difficile resistere.

Lo riportano i colleghi di Sky Sport.