Ancelotti voleva Haaland al Napoli, fu il padre a dire no per un motivo

Calciomercato Napoli - Retroscena di calciomercato che riguardano quello che è accaduto al Napoli in merito ad un possibile trasferimento di Erling Haaland in azzurro in passato, Ancelotti voleva portarlo al suo primo anno sulla panchina partenopea.

Haaland-Napoli, il retroscena con Ancelotti decisivo

Erling Haaland al Napoli era più di un semplice nome seguito dal club di De Laurentiis. Il numero uno del club azzurro nella stagione 2018/19, quando il giocatore aveva solo 18 anni poteva passare al Napoli per mano di Ancelotti che spingeva per il suo arrivo. Il retroscena svelato dal Corriere dello Sport, racconta dell’offerta da parte di Giuntoli che però fu respinta dal padre del calciatore. Ancelotti voleva Haaland al Napoli ma il padre disse no a De Laurentiis perché preferì regalare al figlio una carriera a step senza bruciare le tappe.