Prossimo allenatore Juve, Libero: "Cristiano Ronaldo caldeggia Ancelotti! Giuntoli si cautela, sondato Gasperini"

Ultimissime calcio Napoli - Nel mezzo dei discorsi tra i quadri della Juve, si è “intromesso” anche Cristiano Ronaldo: secondo Libero quotidiano dopo il match con l’Inter CR7 ha avuto un colloquio privato con Agnelli, a cui ha suggerito un cambio in panchina, caldeggiando l’assunzione dell’amico Carlo Ancelotti, ora sulla panchina del Napoli.

Calciomercato Napoli, Libero: "Idea Ancelotti alla Juve: Giuntoli si cautela, sondato Gasperini 10 giorni fa"

L’operazione Ancelotti-Juve secondo Libero appare molto difficile, quasi impossibile (anche per l’ostilità della tifoseria verso Carletto), ma la mossa di una decina di giorni fa del ds azzurro Giuntoli di contattare Gasperini per sondarne la disponibilità al trasferimento estivo lascia uno spiraglio. Ronaldo avrebbe inoltre suggerito il nome di Josè Mourinho, con cui condivide l’agente, Jorge Mendes, per indurre la dirigenza a fare quantomeno un tentativo,forte del peso specifico che ricopre nelle logiche tecniche e di blasone del club. “Impossibile,è interista dichiarato”, si dirà, ma nel calcio... C’è però un altro nome proposto alla Juve, è quello di Erik Ten Hag, mister dell’Ajax dei miracoli e fresco campione d’Olanda. Uno che farebbe al caso di Ronaldo perché gioca davvero d’attacco, uno che farebbe al caso del pubblico che ora vuole il bel gioco, uno che farebbe al caso della società perché porterebbe uno dei suoi (De Ligt?) e costerebbe poco.