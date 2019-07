Repubblica - Ancelotti spinge per James, ADL irremovibile: solo in prestito! Vuole il doppio colpo: i nomi

Calciomercato - Aggiornamenti James Rodriguez Napoli. Sistemate la difesa e il centrocampo, dove dopo l’arrivo di Elmas manca solo un incontrista da alternare con Allan (Pulgar e Almendra i nomi caldi), svela l'edizione odierna di Repubblica. Che rilancia: adesso col tesoretto delle cessioni, da Albiol a Diawara, passando per Grassi, Sepe, Inglese, Vinicius e Rog, il Napoli può spingere sul calciomercato e sull'acceleratore.

"Ma l’attesa di Ancelotti e dei tifosi è ovviamente per i colpi da novanta in zona gol", commenta Repubblica:

"L’allenatore continua a spingere per James Rodriguez, che sta per finire le sue vacanze ed è atteso in Spagna nelle prossime ore. Il campione colombiano incontrerà i dirigenti del Real insieme al suo potente manager, Jorge Mendes, per fare il punto della situazione e sbrogliare definitivamente la matassa. Sul tavolo ci sono due ipotesi: il passaggio all’Atletico Madrid oppure il trasferimento in Italia. Sarà decisiva la volontà del giocatore, che entro fine luglio pretende di conoscere la sua sorte. Il Napoli resta irremovibile: prenderà James Rodriguez solo in prestito e non per un capriccio. De Laurentiis vorrebbe infatti mettere a segno pure un secondo colpo in avanti ed è per questo che deve risparmiare un po’ sul cartellino del top player colombiano, conservando così le risorse economiche necessarie per andare alla caccia di uno tra Pépé, Icardi e Lozano. Senza escludere un “Mister X”, di cui non sarebbe per ora trapelato sul mercato nemmeno il nome. Ma sarà una settimana importante anche per James Rodriguez, l’obiettivo di mercato che sta più a cuore ai tifosi, oltre che ad Ancelotti. Dalla Spagna sono sicuri che la spunterà l’Atletico Madrid, da Dimaro trapela invece ancora ottimismo sull’arrivo al Napoli del top player colombiano. L’ora della verità si avvicina. Dentro o fuori".