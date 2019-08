Ancelotti in MLS? Cronache: l'Inter Miami ha pronta un'offerta da 12mln, il club di Beckham lo vorrebbe già nel 2020

Il futuro americano di Carlo Ancelotti non è solo una voce, un sussurro di mezza estate. Le notizie rilanciate dal tabloid inglese The Sun su un approdo, nel 2020, del tecnico del Napoli sulla panchina dell’Inter Miami, la nuova squadra della Major League Soccer, gestita da David Beckham del magnate Jorge Mas, trovano conferme secondo quanto raccontato dall'edizione odierna di Cronache di Napoli:

"“Siamo vicini a ingaggiare un tecnico, qualcuno che conoscete e che ha giocato e allenato ai livelli più alti”:l’identikit tracciato da Mas sembra ritagliato su misura per Ancelotti. Il rapporto tra Carletto e Beckham è molto stretto. Un rapporto di amicizia che va al di là delle comuni esperienze professionali: l’ormai ex ‘Spice Boy’ ha indicato al suo nuovo club proprio il nome di Carletto.

Ma quando? Ancelotti ha un contratto col Napoli per altre due stagioni ma il club lo vorrebbe in panchina già nel 2020. E fa sul serio: è pronta un’offerta da 12 milioni di euro a stagione per tre anni e una squadra ambiziosa. Uno scenario che potrebbe portare a Miami Ancelotti anche prima del 2021, anno in cui scadrà il suo contratto col Napoli"