CorSport - Ancelotti disposto a dare il via libera alla cessione di Milik se arrivasse Icardi: i dettagli

Calcio mercato Napoli - La Roma ha bisogno di attaccanti, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport: Edin Dzeko si è promesso all’Inter da marzo, l’Inter inserirebbe volentieri Icardi nella trattativa, ma Wanda Nara ha trovato l’accordo da tempo con la Juventus e vuole una squadra che faccia la Champions.

Ancelotti pronto a cedere Milik per Icardi?

"Meglio il Napoli, quindi, rispetto alla Roma e comunque alla fine potrebbe anche decidere di restare a Milano. De Laurentiis spera - Ancelotti è disposto a dare il via libera alla cessione di Milik se arrivasse l’argentino -, la Juve non molla mai e la società giallorossa resta sullo sfondo, consapevole di avere pochissime chance"

Il grande punto interrogativo del calciomercato in uscita - e a quel punto condizionante anche quello in entrata - del Napoli? Un gigante polacco che risponde al nome di Arkadiusz Milik, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Milik-Napoli, ipotesi e prezzi di mercato