CRC - Ancelotti-De Laurentiis, fumata grigia: il summit non è andato benissimo. Manca unità di intenti, i due si rivedranno tra giovedì e venerdì

Notizie calcio Napoli - In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, in onda su Radio CRC, sono emerse alcune interessanti novità di mercato sulla SSC Napoli. Questo il comunicato dell'emittente radiofonica:

"Nella riunione che c'è stata giovedì scorso a casa Ancelotti, sono emersi alcuni indizi: pare che questo incontro non sia andato benissimo. In questo momento non c'è un'unità di intenti tra quello che vuole Ancelotti e quello che vuole Aurelio De Laurentiis. Giovedì-venerdì si rincontreranno di nuovo per trovare la quadra per andare d'amore e d'accordo.

Un indizio? Katia Ancelotti ha scritto un messaggio: "Il calcio è bugia". Un'interpretazione potrebbe essere che papà Carlo non abbia gradito il planning di acquisti propostogli da De Laurentiis".