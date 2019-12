Esonero Ancelotti, Carlo pensa a un clamoroso ritorno in Premier League: tentato dall'Arsenal!

Ultimissime Napoli calcio - Carlo Ancelotti-Napoli, è finita. Come riporta Il Mattino, ormai è inevitabile l'addio del leader calmo dopo la partita contro il Genk (a prescindere da prestazione e risultato). L'unico dubbio per l'addio resta la formula: esonero, dimissioni o rescissione consensuale del contratto. Intanto continuano a restare vive le voci di un suo possibile approdo all'Arsenal, con il club londinese che non ha ancora scelto a chi affidare la panchina dopo quasi 10 giorni dall'addio di Emery.

