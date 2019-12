Ancelotti all'Everton! In Premier con figlio e genero nello staff, ADL lo libererà gratis: spunta una promessa

Calciomercato Napoli - Ancelotti ha detto di sì all’Everton. L'ex tecnico della Ssc Napoli secondo l'edizione odierna de Il Mattino firma un contratto di due anni e mezzo, per sé e ovviamente tutto il suo staff (figlio Davide e genero Mino Fulco compresi).

De Laurentiis, nell’ultimo incontro con Ancelotti al Vesuvio quando ha comunicato la decisione dell’esonero («Sei proprio sicuro che sia la cosa giusta?», disse Carlo provando a tenersi ancora il Napoli), ha promesso che non avrebbe alzato barricate in caso di richiesta di rescissione del contratto. Né che avrebbe avanzato richieste economiche. Ancelotti firmerà la risoluzione del contratto appena avrà un’intesa con un altro club. Il punto è che Ancelotti non ha mai fatto decollare queste trattative perché convinto di proseguire la sua avventura napoletana