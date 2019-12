SportMediaset - Colpo Napoli, preso Amrabat! I dettagli e i costi dell'operazione

Calciomercato Napoli - Il portale di SportMediaset da per concluso l'affare tra Napoli e Verona: il centrocampista Sofyan Amrabat, nazionale marocchino con passaporto olandese, sarebbe il primo colpo messo a segno nella gestione Gattuso. Ma non arriverà subito perchè il regolamento non gli consente di vestire tre maglie diverse nel corsa di una stessa stagione: dopo una presenza col Bruges, Amrabat non potrà approdare in un terzo club dal verona.

Amrabat-Napoli i dettagli

Il Napoli spenderà 16 milioni per assicurarsi Amrabat, che si trova a Verona in prestito dal Bruges, con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni. Il club veneto di realizzerebbe una pesantissima plusvalenza. Il Napoli ha accelerato i tempi in queste ultime ore per sventare un tentativo dell'Inter, documentato dalla visita del presidente Setti nella sede nerazzurra. Amrabat oggi guadagna 300.000 euro a stagione, ingaggio che al Napoli verrà quadruplicato.