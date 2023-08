Amrabat aspetta il Manchester United! Fabrizio Romano: "Ancora nessuna offerta"

Amrabat-Napoli è il nuovo tormentone del calciomercato partenopeo. Pare che De Laurentiis abbia scelto il centrocampista marocchino della Fiorentina per rinforzare la squadra, ma non arrivano buone notizie in tal senso.

Il giornalista Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, riferisce l'intenziondi Amrabat di andare a giocare nel Manchester United. Il marocchino non sarà convocato per la partita Fiorentina-Lecce di domani e attenderà fino alla fine del mercato che si apra una finestra per andare allo United.

Scrive Fabrizio Romano a tal proposito: "Nessuna offerta ufficiale dello United alla Fiorentina. Lo United è informato sulle condizioni dell'affare ma attende le uscite".