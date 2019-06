Alvino rivela: "Mendes sbarca a Madrid, contatti telefonici con James che s'informa sul buon esito trattativa"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Carlo Alvino, rilasciando alcune dichiarazioni:

"James Rodriguez? Io una quindicina di giorni fa pensando ad alta voce arrivai ad una conclusione: c'erano tutte le condizioni affinchè questa operazione potesse andare in porto. Ci vuole la formula giusta: diritto e non riscatto per il Napoli su James Rodriguez.

Complice un lavoro straordinario di Jorge Mendes il muro del Real si è sgretolato un po' spalancando le porte alla formula giusta: prestito oneroso con diritto e non obbligo. C'è un ultimo ostacolo da superare tra il procuratore e Florentino Perez e poi scende in campo il Napoli.

A me risulta che James qualche telefonata l'abbia già fatta a Jorge Mendes per sapere dell'esito della trattativa: con il Napoli preso dalla trattiva e Mendes che sovraintende tutto.

Spero che possa andare in porto: un colpo che ha pochi precedenti. La presenza di Jorge Mendes in città a Madrid potrebbe accelerare un po' i tempi: bisogna stare im campana.

Il manager si sente con Giuntoli, altro straordinario lavoratore per una operazione di portata mondiale.

Ci vogliono i tempi giusti, bisogna aspettare fiduciosi. C'è volontà da parte di tutti e sembrerebbe che non ci siano ostacoli: il Real vuole cedere, il Napoli lo vuole, il giocatore c'è. Il Napoli vuole portarlo a casa con una determinata formula. Bisogna solo attendere.