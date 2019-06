Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il Napoli riesce a comprare James e Manolas senza dover obbligatoriamente vendere i suoi gioielli. Gli altri non ci possono proprio pensare, ecco perché mettono in mezzo Allan, Koulibaly e Insigne. Il Napoli ha una forza economica tale da poter acquistare entrambi senza vendere. Certo, se arriva il pazzo di turno alle cifre del Napoli, la società valuta. Ma non per Koulibaly".