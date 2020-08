Alvino: "Il caso David Silva a Napoli avrebbe portato alla rivolta nelle piazze, non ho apprezzato le parole di Tare"

Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "De Laurentiis e Gattuso hanno avuto incontri a Capri riguardo il mercato. Si continua a fare il punto sulla situazione tra entrata, uscite e rinnovi. Si gettano le basi in vista del prossimo ritiro. Se il caso David Silva sarebbe accaduto al Napoli i tifosi si sarebbero scagliati contro la società senza fare sconti a nessuno. La polizia avrebbe dovuto evitare rivolte in piazza. Non ho apprezzato l’uscita di Tare, anche perché questo è il mercato, ricordo che lui soffiò con una strategia simile Milinkovic-Savic alla Fiorentina. La stretta di mano per qualcuno ha un valore e per altri no".