James-Napoli, Alvino annuncia: "E' tutto fatto, manca solo la firma! Ma a Dimaro non ci sarà"

Calciomercato Napoli, il direttore di Tv Luna Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli parlando dell'affare James Rodriguez al Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"De Laurentiis sarà tirato per la giacca sul calciomercato, ci sono trattative in ballo molto importanti. Ma lui cercherà di non esporsi troppo. Con James Rodriguez è tutto fatto, manca solo la firma. E allora De Laurentiis si terrà sul riservato. Ci sono dei tempi burocratici da rispettare.

La coppa America che James Rodriguez sta giocando non influirà sulla trattativa con il Napoli. Come tutti ci auguriamo James farà una grande prestazione. Ormai ha sposato la causa Ancelotti, Giuntoli e Mendes hanno fatto un lavoro straordinario. A Dimaro James Rodriguez non ci sarà, i tempi con la Copa America non collimano. L'accordo è totale"