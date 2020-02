Alvino a CN24: "Gattuso ha fatto fuori Meret e Lozano, il portiere si gioca la Nazionale. Arriveranno nuove chance, non servono sacrifici"

Ultimissime calcio Napoli- Carlo Alvino è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Tutti devono andare nella stessa direzione. I litigi alla lunga portano solo a continue polemiche. I risultati non devono arrivare attraverso i sacrifici dei singoli tipo Lozano, ma in questo momento l'allenatore sta facendo bene in questo momento senza Lozano e Meret che sono un patrimonio della società. Ci saranno le occasioni giuste per i due calciatori. Meret si sta giocando l'accesso all'Europeo. Napoli e Gattuso hanno il diritto entrambi di fermare il rapport a fine stagione, si faranno valutazioni insieme".