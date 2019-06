Almendra-Napoli, Gazzetta: "Giuntoli ha trovato la disponibilità del Boca a trattare sotto i 20 milioni"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Almendra: "De Laurentiis parla di un attaccante e un terzino sinistro, come prossimi obiettivi, ma anche a centrocampo il Napoli sta portando avanti delle operazioni. Una, in prospettiva, è quella dell’argentino Augustin Almendra, già eliminato con la nazionale Under 20 dal mondiale. Il dialogo con Burdisso, direttore sportivo del Boca Juniors, è avviato da tempo e negli ultimi giorni pare Giuntoli abbia trovato una disponibilità a trattare sotto i 20 milioni di euro"